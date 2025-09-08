Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zur Beziehung zwischen Hartenstein und der Forstverwaltung: Warum ist es so kompliziert?

Um den Weg zur Prinzenhöhle ist es nicht zum Besten bestellt.
Um den Weg zur Prinzenhöhle ist es nicht zum Besten bestellt. Bild: Ralf Wendland
Um den Weg zur Prinzenhöhle ist es nicht zum Besten bestellt.
Um den Weg zur Prinzenhöhle ist es nicht zum Besten bestellt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kommentar zur Beziehung zwischen Hartenstein und der Forstverwaltung: Warum ist es so kompliziert?
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zugang zu einem Ausflugsziel im Hartensteiner Wald muss repariert werden. Was ist am Weg zur Prinzenhöhle so kompliziert?

„Es ist kompliziert.“ Die Phrase wird gern verwendet, um den Stand einer Beziehung zu beschreiben. „Es ist kompliziert“ soll soviel heißen wie: Die Situation der Beteiligten ist nicht leicht zu beschreiben, schon gar nicht einfach zu lösen und für Außenstehende sowieso schwer zu verstehen. Wie in Hartenstein also, wo es offenbar schwer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
4 min.
Schulklasse sagt Wandertag ab: Wie gefährlich ist der Wanderweg zur Prinzenhöhle im Hartensteiner Wald?
Die Biker aus dem Erzgebirge am Sonntag auf dem Weg zur Prinzenhöhle im Hartensteiner Wald. Sie finden den Pfad okay.
Die Prinzenhöhle im Hartensteiner Wald lockt Besucher an. Doch der Zustand des Weges zur Felsspalte sorgt für Diskussionen. Jetzt hat eine Grundschule eine Exkursion dorthin abgesagt - zu gefährlich.
Holger Weiß
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
04.09.2025
2 min.
Hartenstein feiert bis Sonntag Kirmes
Frank Bochmann bei Aufbauarbeiten für die Kirmes in Hartenstein.
Schauplatz für Markt, Mitmachaktionen und Musik ist das Gelände am Feuerwehrdepot an der Gewerbestraße. Zum Auftakt wird in der Kirche ein Musical aufgeführt.
Holger Weiß
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel