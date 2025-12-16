Kommentar zur Debatte um die Mitteltrasse in Zwickau: Zeit für Lieblingsprojekte ist vorbei

Zwickau
Der sogenannte Ringschluss der Mitteltrasse steht wieder zur Diskussion – und sorgt für Kontroversen. Politisch motivierte Entscheidungen sind aber der falsche Weg.
Totgesagte leben länger. Das scheint sich die BSW-Fraktion gedacht zu haben, als sie die Mitteltrasse, die man in Dresden und wohl auch im Zwickauer Rathaus längst begraben hatte, wieder auf die Tagesordnung setzte. Es ist ein umstrittenes Vorhaben. Nicht zuletzt, weil die Trasse durch den Weißenborner Wald führt. Auch deshalb haben Kritiker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.