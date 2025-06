Kommentar zur erneuten Vertagung des BSV-Zuschusses: Stadtrat spielt mit der Existenz eines Zwickauer Traditionsvereines

Sportlich haben die Bundesliga-Handballerinnen alle Hausaufgaben in der abgelaufenen Saison erfolgreich erledigt. An anderer Front werden sie derzeit aber hängen gelassen.

1440 Zuschauer kamen in den vergangenen Monaten im Schnitt zu den Heimspielen des BSV Sachsen Zwickau. In der Vorsaison waren es nur 610. Die Zahlen zeigen, dass Bundesliga-Handball in der Stadthalle in seiner Premierensaison ein Besuchermagnet war.