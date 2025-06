Kommentar zur Umverteilung der Schulsozialarbeit im Landkreis Zwickau: Wer schützt die, die unsere Zukunft sind?

Im kommenden Schuljahr werden manche Schulen ihre langjährigen Sozialarbeiter verlieren. Dass es ausgerechnet Förderschulen trifft, kann eigentlich nicht sein.

Wenn das Geld nicht reicht, muss priorisiert werden. Aber muss man zuerst da kürzen, wo sich die Betroffenen am wenigsten wehren können, an Schulen und in der Jugendhilfe? Wer in der sozialen Arbeit angestellt ist, hat zurzeit oft Kopfschmerzen. Zwei Förderschulen im Landkreis Zwickau – die Schule Mosel und die Sperlingsbergschule Kirchberg...