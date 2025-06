Komödie auf Burg Schönfels geht der Frage nach: Extrawurst – oder braucht ein Türke einen eigenen Grill?

Ein kleiner Konflikt um einen Grill gipfelt im Streit um Glaubensfragen und Toleranz. Und das Publikum der Komödie „Extrawurst“ befindet sich auf einmal mittendrin.

Eine Komödie ohne Happy End? Wo gibt’s denn so was? Über den Streit um die Neuanschaffung eines Grills geraten sich die Mitglieder eines Tennisclubs derart in die Haare, dass sie den Verein am Ende alle verlassen. Erst den stürmischen End-Applaus des Publikums nehmen sie auf der Bühne wieder vereint entgegen.