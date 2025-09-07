„Konsequent und richtig“: Das sind die Reaktionen auf den Rücktritt von VW-Sachsen-Betriebsratschef Kunstmann

Zwickau
Der Zwickauer VW-Betriebsratschef sorgt mit dem Schritt für Wirbel. Er erhält Rückendeckung aus der Belegschaft. Auch die Stellvertreterin legt ihr Mandat nieder – aus anderen Beweggründen.
Der überraschende Rücktritt des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen Sachsen, Uwe Kunstmann, sorgt für reichlich Wirbel – und zieht Kreise bis nach Niedersachsen. Ein Sprecher des Konzernbetriebsrates in Wolfsburg wies darauf hin, dass Betriebsratsarbeit nicht am Werkszaun ende. „Das gilt auch für die Vorbildfunktion, die...
