„Konsequent und richtig“: Das sind die Reaktionen auf den Rücktritt von VW-Sachsen-Betriebsratschef Kunstmann

Der Zwickauer VW-Betriebsratschef sorgt mit dem Schritt für Wirbel. Er erhält Rückendeckung aus der Belegschaft. Auch die Stellvertreterin legt ihr Mandat nieder – aus anderen Beweggründen.

Der überraschende Rücktritt des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen Sachsen, Uwe Kunstmann, sorgt für reichlich Wirbel – und zieht Kreise bis nach Niedersachsen. Ein Sprecher des Konzernbetriebsrates in Wolfsburg wies darauf hin, dass Betriebsratsarbeit nicht am Werkszaun ende. „Das gilt auch für die Vorbildfunktion, die... Der überraschende Rücktritt des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen Sachsen, Uwe Kunstmann, sorgt für reichlich Wirbel – und zieht Kreise bis nach Niedersachsen. Ein Sprecher des Konzernbetriebsrates in Wolfsburg wies darauf hin, dass Betriebsratsarbeit nicht am Werkszaun ende. „Das gilt auch für die Vorbildfunktion, die...