Konsequenzen aus Sportbetrieb-Affäre: Zwickauer Stadträte fordern mehr Kontrolle

Nach der verkorksten Ausschreibung für die Handball-Halle will der Stadtrat künftig genauer hinsehen. Indes steht die ganze Zukunft des erst 2019 gegründeten Sportstättenbetriebs auf dem Spiel.

Der Zwickauer Stadtrat will seine Kontroll- und Mitspracherechte bei Ausschreibungen deutlich ausweiten. Wie der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen hat, soll der Stadtrat in Zukunft bei allen Ausschreibungen beteiligt werden, bei denen eine Auswahl- und Bewertungskommission gebildet wird und deren Höhe bei mehr als einer halben...