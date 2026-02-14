MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Konsequenzen aus Sportbetrieb-Affäre: Zwickauer Stadträte fordern mehr Kontrolle

Der Sportstättenbetrieb hat seinen Sitz im obersten Stock des GGZ-Gebäudes. Wie lange gibt es ihn noch?
Der Sportstättenbetrieb hat seinen Sitz im obersten Stock des GGZ-Gebäudes. Wie lange gibt es ihn noch? Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Konsequenzen aus Sportbetrieb-Affäre: Zwickauer Stadträte fordern mehr Kontrolle
Von Michael Stellner
Nach der verkorksten Ausschreibung für die Handball-Halle will der Stadtrat künftig genauer hinsehen. Indes steht die ganze Zukunft des erst 2019 gegründeten Sportstättenbetriebs auf dem Spiel.

Der Zwickauer Stadtrat will seine Kontroll- und Mitspracherechte bei Ausschreibungen deutlich ausweiten. Wie der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen hat, soll der Stadtrat in Zukunft bei allen Ausschreibungen beteiligt werden, bei denen eine Auswahl- und Bewertungskommission gebildet wird und deren Höhe bei mehr als einer halben...
