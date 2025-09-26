Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf die Kreuzung Poetenweg/Moritzstraße: Wer Richtung Crimmitschauer Straße will, fährt in eine Sackgasse.
Blick auf die Kreuzung Poetenweg/Moritzstraße: Wer Richtung Crimmitschauer Straße will, fährt in eine Sackgasse. Bild: Ralf Wendland
Blick auf die Kreuzung Poetenweg/Moritzstraße: Wer Richtung Crimmitschauer Straße will, fährt in eine Sackgasse.
Blick auf die Kreuzung Poetenweg/Moritzstraße: Wer Richtung Crimmitschauer Straße will, fährt in eine Sackgasse. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kontrollen auf der Moritzstraße in Zwickau: Polizei erklärt Vorgehen
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Strafen wurden nicht wegen Abbiegefehlern verhängt, sondern weil die Autofahrer ein Verbotsschild ignoriert haben.

27 Autofahrer, die binnen zwei Stunden mit jeweils 50 Euro abgestraft werden – das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl. Polizisten hatten am frühen Mittwochabend auf der Moritzstraße viel zu tun. Die Verwarngelder wurden aber nicht wegen Abbiegefehlern verhängt, wie die „Freie Presse“ wegen eines Missverständnisses zunächst berichtet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
23.09.2025
4 min.
Neue Verkehrsregelung in Zwickaus Innenstadt: Die Stoppschilder, an denen kaum jemand anhält
An der Ecke Crimmitschauer/Moritzstraße hat sich die Verkehrsführung geändert. Das ist bei vielen Autofahrern aber noch nicht angekommen.
Die Baustelle an der Sparkassenkreuzung ist in eine neue Phase eingetreten. Autofahrer müssen sich deshalb umstellen – aber nicht alle sind dazu bereit.
Johannes Pöhlandt
26.09.2025
3 min.
Verkehrsführung in Zwickauer Innenstadt geändert: Polizei straft Autofahrer ab
Inzwischen darf man von der Moritz- geradeaus in die Carolastraße fahren. Anfang der Woche was das noch anders.
In nur zwei Stunden haben Beamte an der Kreuzung Crimmitschauer/Moritzstraße 27 Abbiegefehler festgestellt. Wie viel müssen die Betroffenen zahlen?
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel