Kontroverse um Flaggen vor dem Zwickauer Rathaus: So hat der Stadtrat entschieden

Die AfD will per Satzung verhindern, dass OB Constance Arndt erneut die Regenbogenfahne hissen lässt. Wer geht als Sieger aus der Angelegenheit hervor?

Interessiert es die Zwickauer, welche Flaggen aus welchem Anlass vor dem Rathaus wehen? Das ist eine berechtigte Frage, gibt es doch zweifellos Themen, die die Bürger mehr bewegen. Ganz egal ist den Einwohnern das Thema aber auch nicht, wie die AfD erfahren haben will. „Es kam in der Vergangenheit zu Beflaggungen des Rathauses, die nicht nur in...