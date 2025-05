Konzert-Highlight in Zwickau – Theaterorchester spielt Sinfonie auch ohne Dirigent

Am Donnerstagabend darf das Theaterorchester in der „Neuen Welt“ wieder zeigen, was es drauf hat – sogar, wenn mal niemand den Taktstock schwingt.

Zwickau. Das 7. Philharmonische Konzert „Große Formate“ lädt das Publikum mit vielfältiger Instrumentalmusik ein, sich auf ein Experiment einzulassen. Wie das Theater Plauen-Zwickau mitteilt, wird die Sinfonie „Sharing Visions with Visitors“ ohne Dirigenten aufgeführt – Komponist Leif Segerstam wollte zeigen, dass ein Orchester durchaus auch alleine musizieren könne. Mit „Bilder einer Ausstellung“ folgt Programmmusik, bei der Generalmusikdirektor Leo Siberski wieder das Dirigat übernimmt. Die Tuba als Solo-Instrument bildet schließlich das Herzstück eines Concertinos. Karten gibt es online und an der Theaterkasse. (nütz)

Das Konzert findet am Donnerstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt Zwickau (Leipziger Str. 182) statt.