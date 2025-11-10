Konzert im Gasometer in Zwickau: Randy Hansen erweckt Jimi Hendrix zum Leben

Erst 15 Jahre nach dem Tod von Jimi Hendrix schaffte es einer, die Musik der Ikone authentisch rüberzubringen: Randy Hansen. Im Alten Gasometer sorgte er am Freitagabend regelrecht für Ausnahmezustand.

Nach dem neunten Titel seines Konzertes auf dem Monterey-Pop-Festival 1967 geschah Unglaubliches: Jimi Hendrix verbrannte auf der Bühne seine Gitarre. Derartige Szenarien übernimmt Randy Hansen, der weltweit als Reinkarnation des Ausnahmekünstlers gilt, nicht. Was freilich nicht heißt, dass der 70-Jährige aus Seattle – auch Hendrix wurde... Nach dem neunten Titel seines Konzertes auf dem Monterey-Pop-Festival 1967 geschah Unglaubliches: Jimi Hendrix verbrannte auf der Bühne seine Gitarre. Derartige Szenarien übernimmt Randy Hansen, der weltweit als Reinkarnation des Ausnahmekünstlers gilt, nicht. Was freilich nicht heißt, dass der 70-Jährige aus Seattle – auch Hendrix wurde...