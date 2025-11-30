Konzert in Lichtentanne: Crazy Birds schicken Publikum auf Ostrock-Zeitreise

Songs von Elektra, Lift und Reform waren beim Auftritt in der Kulturkirche St. Barbara zu hören. Dass der etatmäßige Sänger fehlte, störte niemanden.

Bands wie Electra, Lift und Reform schufen einst Songs für die Ewigkeit. Das bewiesen am vergangenen Samstag in der Kulturkirche St. Barbara in Lichtentanne die zwei ehemaligen Electra-Bandmitglieder Andreas „Bruno“ Leuschner (Keyboard) und Ecki Lipske (Gitarre) sowie Angela Ullrich an den Drums und Tom Vogel am Bass – zusammen Crazy Birds....