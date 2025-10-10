Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manche nennen ihn Pop-Titan: Fotos vom Auftritt Dieter Bohlens in Zwickau durfte die „Freie Presse“ nicht machen. Zuhören schon.
Manche nennen ihn Pop-Titan: Fotos vom Auftritt Dieter Bohlens in Zwickau durfte die „Freie Presse“ nicht machen. Zuhören schon. Bild: Henning Kaiser/dpa
Manche nennen ihn Pop-Titan: Fotos vom Auftritt Dieter Bohlens in Zwickau durfte die „Freie Presse“ nicht machen. Zuhören schon.
Manche nennen ihn Pop-Titan: Fotos vom Auftritt Dieter Bohlens in Zwickau durfte die „Freie Presse“ nicht machen. Zuhören schon. Bild: Henning Kaiser/dpa
Zwickau
Konzert von Dieter Bohlen in Zwickau: Schöner war‘s nur gestern
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dieter Bohlen hat für seine aktuelle Tournee fünf Kilo abgenommen. Die Begeisterung seiner Fans für ihn nicht. Warum sein Konzert in der Zwickauer Stadthalle ein Abend zum Ausrasten war.

„Wenn ich ‚Hallo Zwickau‘ rufe, müsst Ihr ‚Hallo Dieter‘ brüllen.“ So ist er, der Dieter aus Tötensen in Niedersachsen, und dafür lieben ihn seine Fans und die Frauen jeglichen Alters sowieso. Silvia Kießling hat ihren Dieter künftig sogar im Auto hängen und am Kühlschrank kleben. Noch vor Beginn des Dieter-Bohlen-Konzerts in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
18.09.2025
2 min.
Dieter Bohlen: Vergesse manchmal Textpassagen
Dieter Bohlen ist nicht immer ganz textsicher. (Archivbild)
Keine Lust auf Playback: Dieter Bohlen will bei seiner Arena-Tour live singen – dabei könnte es zu Patzern kommen.
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
05.09.2025
4 min.
Live-Konzerte im September: Bohlen, Krumbiegel, Fantas & mehr kommen nach Sachsen
Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“.
Ihr erstes Video drehten sie in Leipzig – jetzt feiern die Fantastischen Vier in Zwickau ihr Bühnenjubiläum. Und sie sind nicht die Einzigen: Im September sind viele weitere Stars im Freistaat live zu erleben.
Maurice Querner
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel