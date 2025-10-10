Konzert von Dieter Bohlen in Zwickau: Schöner war‘s nur gestern

Dieter Bohlen hat für seine aktuelle Tournee fünf Kilo abgenommen. Die Begeisterung seiner Fans für ihn nicht. Warum sein Konzert in der Zwickauer Stadthalle ein Abend zum Ausrasten war.

„Wenn ich ‚Hallo Zwickau‘ rufe, müsst Ihr ‚Hallo Dieter‘ brüllen.“ So ist er, der Dieter aus Tötensen in Niedersachsen, und dafür lieben ihn seine Fans und die Frauen jeglichen Alters sowieso. Silvia Kießling hat ihren Dieter künftig sogar im Auto hängen und am Kühlschrank kleben. Noch vor Beginn des Dieter-Bohlen-Konzerts in... „Wenn ich ‚Hallo Zwickau‘ rufe, müsst Ihr ‚Hallo Dieter‘ brüllen.“ So ist er, der Dieter aus Tötensen in Niedersachsen, und dafür lieben ihn seine Fans und die Frauen jeglichen Alters sowieso. Silvia Kießling hat ihren Dieter künftig sogar im Auto hängen und am Kühlschrank kleben. Noch vor Beginn des Dieter-Bohlen-Konzerts in...