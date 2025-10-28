Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Saskia Giorgini musiziert am Samstagnachmittag im Robert-Schumann-Haus in Zwickau.
Saskia Giorgini musiziert am Samstagnachmittag im Robert-Schumann-Haus in Zwickau. Bild: Saskia Giorgini
Saskia Giorgini musiziert am Samstagnachmittag im Robert-Schumann-Haus in Zwickau.
Saskia Giorgini musiziert am Samstagnachmittag im Robert-Schumann-Haus in Zwickau. Bild: Saskia Giorgini
Zwickau
Konzert wie zu Clara Schumanns Zeiten in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochklassige Klassik: Eine begabte Pianistin und ein gefeierter Tenor werden am Samstag von einem Cellisten begleitet.

Zwickau.

Mit den zeitgenössischen Musikgewohnheiten wird am Samstag um 17 Uhr im Zwickauer Robert-Schumann-Haus im besten Sinne gespielt. Mit einem originellen Ansatz startet ein Großprojekt, das die Spiel- und damit Hörgewohnheiten vergangener Tage in die Gegenwart holt. Wie das Robert-Schumann-Haus mitteilte, gestalten in Zwickau die italienische Pianistin Saskia Giorgini zusammen mit Tenor Julian Prégardien den Auftakt von „Clara! On Tour“. Als Gastmusiker wirkt der französische Cellist Raffaèl Arreghini mit. Auf ihrem Programm stehen Werke von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms und Franz Schubert. Das Konzert findet als Kooperationsprojekt der vier Schumann-Städte Zwickau, Leipzig, Düsseldorf und Baden-Baden statt

Tenor Julian Prégardien hat die Konzertreihe ins Leben gerufen.
Tenor Julian Prégardien hat die Konzertreihe ins Leben gerufen. Bild: Peter Rigaud
Tenor Julian Prégardien hat die Konzertreihe ins Leben gerufen.
Tenor Julian Prégardien hat die Konzertreihe ins Leben gerufen. Bild: Peter Rigaud

Um diesen Schritt nachvollziehen zu können, ist von Bedeutung, dass zu Zeiten Robert und Clara Schumanns Konzerte einen anderen Ablauf als heute hatten. Der Mitteilung zufolge lässt sich das an der Programmzettelsammlung Clara Schumanns im Robert-Schumann-Haus erkennen. Kurzweilig und bunt gemischt sei damals das Grundprinzip gewesen. Häufig wurden nur einzelne Stücke oder Sätze der Stücke ausgewählt. Meist gab es Mitwirkende, die die Hauptkünstlerin unterstützten, manchmal nur für ein Stück. Das Programm dieses Konzertes ist derweil nicht an einen originalen Programmzettel Claras angelehnt, sondern orientiert sich lediglich an der damaligen Konzertgestaltung, heißt es.

Zwei Hochschullehrer und ein Student musizieren

Als Siegerin des Internationalen Mozart-Wettbewerbs in Salzburg 2016 trat Saskia Giorgini in zahlreichen renommierten Konzertsälen und bei bedeutenden Festivals auf. Sie ist Professorin für Klavier an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Julian Prégardien gilt den Veranstaltern zufolge vielerorts als der lyrische Tenor der Stunde. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik und Theater München. Rafaèl Arreghini studiert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig bei Peter Bruns. Eintrittskarten zu 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) sind an der Museumskasse zu den gewohnten Öffnungszeiten, Restkarten an der Abendkasse erhältlich. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
2 min.
In Zwickau erörtern Mediziner Robert und Clara Schumanns Krankheiten
Der Pianist Nageeb Gardizi wird zum Auftakt Werke von Robert Schumann spielen.
Im Robert-Schumann-Haus geht es um Robert Schumanns Todesursache, Fingerlähmung, Schwindelanfälle und Gehörtäuschungen sowie um Clara Schumanns Zahnbehandlungen, Handerkrankung und Ohrenleiden.
Michael Brandenburg
05.09.2025
1 min.
Sonderschau in Zwickau: Schumanns und ihre Krankheiten
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig.
Ein frühes Trauma, Handverletzungen und Hörschäden: Clara und Robert Schumann hatten gesundheitlich viel durchzumachen. Das beleuchtet eine Sonderausstellung im Schumannhaus.
Konrad Rüdiger
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel