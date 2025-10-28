Konzert wie zu Clara Schumanns Zeiten in Zwickau

Hochklassige Klassik: Eine begabte Pianistin und ein gefeierter Tenor werden am Samstag von einem Cellisten begleitet.

Zwickau. Mit den zeitgenössischen Musikgewohnheiten wird am Samstag um 17 Uhr im Zwickauer Robert-Schumann-Haus im besten Sinne gespielt. Mit einem originellen Ansatz startet ein Großprojekt, das die Spiel- und damit Hörgewohnheiten vergangener Tage in die Gegenwart holt. Wie das Robert-Schumann-Haus mitteilte, gestalten in Zwickau die italienische Pianistin Saskia Giorgini zusammen mit Tenor Julian Prégardien den Auftakt von „Clara! On Tour“. Als Gastmusiker wirkt der französische Cellist Raffaèl Arreghini mit. Auf ihrem Programm stehen Werke von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms und Franz Schubert. Das Konzert findet als Kooperationsprojekt der vier Schumann-Städte Zwickau, Leipzig, Düsseldorf und Baden-Baden statt

Tenor Julian Prégardien hat die Konzertreihe ins Leben gerufen. Bild: Peter Rigaud

Um diesen Schritt nachvollziehen zu können, ist von Bedeutung, dass zu Zeiten Robert und Clara Schumanns Konzerte einen anderen Ablauf als heute hatten. Der Mitteilung zufolge lässt sich das an der Programmzettelsammlung Clara Schumanns im Robert-Schumann-Haus erkennen. Kurzweilig und bunt gemischt sei damals das Grundprinzip gewesen. Häufig wurden nur einzelne Stücke oder Sätze der Stücke ausgewählt. Meist gab es Mitwirkende, die die Hauptkünstlerin unterstützten, manchmal nur für ein Stück. Das Programm dieses Konzertes ist derweil nicht an einen originalen Programmzettel Claras angelehnt, sondern orientiert sich lediglich an der damaligen Konzertgestaltung, heißt es.

Zwei Hochschullehrer und ein Student musizieren

Als Siegerin des Internationalen Mozart-Wettbewerbs in Salzburg 2016 trat Saskia Giorgini in zahlreichen renommierten Konzertsälen und bei bedeutenden Festivals auf. Sie ist Professorin für Klavier an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Julian Prégardien gilt den Veranstaltern zufolge vielerorts als der lyrische Tenor der Stunde. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik und Theater München. Rafaèl Arreghini studiert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig bei Peter Bruns. Eintrittskarten zu 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) sind an der Museumskasse zu den gewohnten Öffnungszeiten, Restkarten an der Abendkasse erhältlich. (kru)