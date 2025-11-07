Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kooperation statt Konkurrenz zwischen zwei Zwickauer Baumärkten: Leitermann schließt sich Hagebau an

Bleibt auch mit dem neuen Partner ein Leitermann-Markt: der Baumarkt an der Maxhütte.
Bleibt auch mit dem neuen Partner ein Leitermann-Markt: der Baumarkt an der Maxhütte. Bild: Ralf Wendland
Bleibt auch mit dem neuen Partner ein Leitermann-Markt: der Baumarkt an der Maxhütte.
Bleibt auch mit dem neuen Partner ein Leitermann-Markt: der Baumarkt an der Maxhütte. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kooperation statt Konkurrenz zwischen zwei Zwickauer Baumärkten: Leitermann schließt sich Hagebau an
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Fassade des Baumarktes im Zwickauer Gewerbegebiet Maxhütte ist der Wandel bereits vollzogen.

Für Torsten Lenker kann es nicht schnell genug gehen: „Was ich brauche, hatte ich bei Hagebau im Internet gefunden. Auf dem Weg zum Baumarkt in Marienthal kam ich hier vorbei, habe ,Hagebaumarkt‘ an der Fassade gelesen und bin abgebogen. Bissel zu früh“, sagt der Vogtländer und lacht. Denn was er kaufen will, ist aktuell nur im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
2 min.
Jetzt ist es in Glauchau sichtbar: Leitermann kooperiert mit Hagebau
Die neue Fassade am Leitermann-Hagebau-Markt bei Glauchau.
Der Bau- und Gartenmarkt schließt sich der Hagebau-Gruppe an. Das Unternehmen bleibt aber in Familienbesitz.
Stefan Stolp
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
10.09.2025
3 min.
Umbau, neuer Name und Schnäppchen - So geht es mit Leitermann in Rochlitz weiter
Hagen Fischer (l.) und Morris Dolina führen den Leitermann-Baumarkt in Rochlitz.
Der Baumarkt im Einkaufszentrum in Rochlitz steht vor Veränderungen. Grund ist eine neue Kooperation mit der Kette Hagebau. Für die Kunden vor Ort soll es keine Nachteile geben.
Falk Bernhardt
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
Mehr Artikel