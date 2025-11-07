Kooperation statt Konkurrenz zwischen zwei Zwickauer Baumärkten: Leitermann schließt sich Hagebau an

An der Fassade des Baumarktes im Zwickauer Gewerbegebiet Maxhütte ist der Wandel bereits vollzogen.

Für Torsten Lenker kann es nicht schnell genug gehen: „Was ich brauche, hatte ich bei Hagebau im Internet gefunden. Auf dem Weg zum Baumarkt in Marienthal kam ich hier vorbei, habe ,Hagebaumarkt‘ an der Fassade gelesen und bin abgebogen. Bissel zu früh“, sagt der Vogtländer und lacht. Denn was er kaufen will, ist aktuell nur im...