An der Kopernikusstraße führt der breite rote Streifen direkt auf die Straße und endet dort.
An der Kopernikusstraße führt der breite rote Streifen direkt auf die Straße und endet dort.
Zwickau
Kopfschütteln in Zwickau: Radweg endet direkt auf der Fahrbahn
Von Leona Müller
Seit dem Umbau der Kreuzung Kopernikusstraße/Crimmitschauer Straße müssen sich Radfahrer anders einordnen. Das gefällt nicht allen Betroffenen. Warum die Stadt die Lösung verteidigt.

Wer die Kopernikusstraße entlangradelt, wird sich vielleicht wundern: Seit Mai führt der Radweg kurz vor der Kreuzung mit der Crimmitschauer Straße plötzlich auf die Fahrbahn und endet dort unvermittelt. „Was hat sich der Amtsschimmel dabei wieder gedacht?“, beschwert sich ein Zwickauer Radfahrer. Zuvor verlief der Radweg gemeinsam mit dem...
