Kostenfreier KI-Workshop im Alten Gasometer in Zwickau

Zwickau
Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz: Erkenntnisse von Christian Papsdorf versprechen Diskussionen. Anwendungen sind auch ein Thema.
Ein für die Teilnehmer kostenfreier Workshop zur Künstlichen Intelligenz (KI) wird von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und dem Alten Gasometer angeboten. Am Mittwoch, 4. März, findet der Workshop von 19 bis 21 Uhr im Alten Gasometer statt, wurde aus dem Veranstaltungshaus mitgeteilt. Der Workshop trägt den Titel „Mit...
