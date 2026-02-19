MENÜ
Im Alten Gasometer geht es auch um Künstliche Intelligenz.
Bild: Ralph Köhler/Archiv
Im Alten Gasometer geht es auch um Künstliche Intelligenz.
Im Alten Gasometer geht es auch um Künstliche Intelligenz. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Zwickau
Kostenfreier KI-Workshop im Alten Gasometer in Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz: Erkenntnisse von Christian Papsdorf versprechen Diskussionen. Anwendungen sind auch ein Thema.

Ein für die Teilnehmer kostenfreier Workshop zur Künstlichen Intelligenz (KI) wird von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und dem Alten Gasometer angeboten. Am Mittwoch, 4. März, findet der Workshop von 19 bis 21 Uhr im Alten Gasometer statt, wurde aus dem Veranstaltungshaus mitgeteilt. Der Workshop trägt den Titel „Mit...
