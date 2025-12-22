MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Kostenloser Kebap: Zwickaus bekanntester Grill lädt Bedürftige an Heiligabend ein

„Taste of Kebap“-Inhaber Mehmet Kaplan möchte an Weihnachten etwas Gutes tun – und lädt Bedürftige zu Kebap ein.
„Taste of Kebap"-Inhaber Mehmet Kaplan möchte an Weihnachten etwas Gutes tun – und lädt Bedürftige zu Kebap ein.
„Taste of Kebap“-Inhaber Mehmet Kaplan möchte an Weihnachten etwas Gutes tun – und lädt Bedürftige zu Kebap ein.
„Taste of Kebap“-Inhaber Mehmet Kaplan möchte an Weihnachten etwas Gutes tun – und lädt Bedürftige zu Kebap ein. Bild: R. Köhler
Zwickau
Kostenloser Kebap: Zwickaus bekanntester Grill lädt Bedürftige an Heiligabend ein
Redakteur
Von Elsa Middeke
Umsonst essen können Menschen, denen es finanziell nicht gut geht, an Heiligabend bei Zwickaus wohl meistdiskutiertem Grill. Mehmet Kaplan vom „House of Kebap“ am Hauptmarkt lädt sie ein.

Mehmet Kaplan vom „House of Kebap“ am Zwickauer Hauptmarkt lacht sonst viel. Er wird aber ganz ernst, als er sagt: „Das wollte ich schon lange machen.“ Damit meint er die Aktion, die er für Mittwoch ankündigt: An Heiligabend können Bedürftige bei ihm von 17 bis 22 Uhr umsonst essen.
