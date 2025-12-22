Kostenloser Kebap: Zwickaus bekanntester Grill lädt Bedürftige an Heiligabend ein

Umsonst essen können Menschen, denen es finanziell nicht gut geht, an Heiligabend bei Zwickaus wohl meistdiskutiertem Grill. Mehmet Kaplan vom „House of Kebap“ am Hauptmarkt lädt sie ein.

Mehmet Kaplan vom „House of Kebap" am Zwickauer Hauptmarkt lacht sonst viel. Er wird aber ganz ernst, als er sagt: „Das wollte ich schon lange machen." Damit meint er die Aktion, die er für Mittwoch ankündigt: An Heiligabend können Bedürftige bei ihm von 17 bis 22 Uhr umsonst essen.