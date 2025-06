Kreative aufgepasst: Eine große Bühne wartet auf junge Talente jeglichen Couleurs

Für den Schülerwettbewerb „MakerZafari 2.0“ können Jugendliche noch bis 11. Juli ihre Arbeiten aus Design, Handwerk, Malerei, Technik und Musik einreichen. Die besten werden am 30. August präsentiert.

Matilda Pollak ist 14 und hat ein ganz konkretes Ziel vor Augen: Sie will Modedesignerin werden. Um ihrem Ziel näher zu kommen, belegte die Sandberg-Gymnasiastin in den Winterferien einen Nähkurs der Zwickauer Jugendkunstschule in der Galerie am Domhof. Unter der Leitung der Modedesignerin Petra Pischler hat die junge Oberhohndorferin nicht nur...