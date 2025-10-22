Kreative Gründerin wird feste Größe in Zwickau: Das Erfolgsgeheimnis vom „Funkelmaus Kids Studio“

Vor über einem Jahr startete Sarah-Jane Schlutter fantasievolle Kurse für Kinder im Kurzzeitladen „Die Box“. Nun bezieht sie eigene Räume in der Kulturweberei. Warum ihr Angebot so gefragt ist – und mit welchen Hürden die Gründerin dennoch kämpft.

Die Tür zum „Funkelmaus Kids Studio“ in der Zwickauer Kulturweberei ist schlicht, kühl und aus Edelstahl. Doch wer hindurchgeht, der betritt eine andere Welt. Statt zweckmäßiges Flair einer früheren Fabrik umgeben Besucher auf einmal funkelnde Wände, Discokugeln und bunte Möbel. „Grün, Rosa, Grau und Beige: Das sind die... Die Tür zum „Funkelmaus Kids Studio“ in der Zwickauer Kulturweberei ist schlicht, kühl und aus Edelstahl. Doch wer hindurchgeht, der betritt eine andere Welt. Statt zweckmäßiges Flair einer früheren Fabrik umgeben Besucher auf einmal funkelnde Wände, Discokugeln und bunte Möbel. „Grün, Rosa, Grau und Beige: Das sind die...