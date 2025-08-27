Kreativwettbewerb: Zwickauer Schüler zeigen ihre Kunstwerke

Mehr als 30 Arbeiten von Malerei bis Modedesign sind im „Projekt 46“ zu sehen. Der Wettbewerb ist Teil eines Kulturhauptstadt-Projektes.

Am Samstag, 30. August, werden im „Projekt 46" an der Zwickauer Hauptstraße ab 16 Uhr die Beiträge eines Schülerwettbewerbs der IHK ausgestellt und prämiert. Kinder und Jugendliche der Klassen sechs bis zwölf haben mehr als 30 Arbeiten aus Malerei, Modedesign, Bildhauerei und Livemusik eingereicht.