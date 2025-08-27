Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die IHK hat einen Kunstwettbewerb für Schüler organisiert.
Die IHK hat einen Kunstwettbewerb für Schüler organisiert. Bild: Andreas Seidel
Die IHK hat einen Kunstwettbewerb für Schüler organisiert.
Die IHK hat einen Kunstwettbewerb für Schüler organisiert. Bild: Andreas Seidel
Zwickau
Kreativwettbewerb: Zwickauer Schüler zeigen ihre Kunstwerke
Von Leona Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 30 Arbeiten von Malerei bis Modedesign sind im „Projekt 46“ zu sehen. Der Wettbewerb ist Teil eines Kulturhauptstadt-Projektes.

Am Samstag, 30. August, werden im „Projekt 46“ an der Zwickauer Hauptstraße ab 16 Uhr die Beiträge eines Schülerwettbewerbs der IHK ausgestellt und prämiert. Kinder und Jugendliche der Klassen sechs bis zwölf haben mehr als 30 Arbeiten aus Malerei, Modedesign, Bildhauerei und Livemusik eingereicht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
15:55 Uhr
1 min.
Berufsfachschule am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau startet mit Rekordzahl an Schülern in das neue Ausbildungsjahr
Das HBK. Ausgebildet wird an der Medizinischen Berufsschule auch für Partner.
140 junge Leute beginnen am Montag ihre Berufsausbildung. Es gibt auch eine Neuerung. 83 Absolventen erhalten zuvor ihre Zeugnisse.
Leona Müller
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
25.08.2025
3 min.
Fashion Night in Zwickau: Wie KI beim Modedesign hilft
Models präsentieren Designs von Einzelhändlern und Studenten auf der Fashion Night.
Ende September finden wieder zahlreiche Modeschauen im Zentrum statt. Angehende Designer haben sich für ihre Entwürfe Inspiration von der KI geholt.
Leona Müller
Mehr Artikel