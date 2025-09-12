Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kreisstraße in Langenbach: Böschung für 1,1 Millionen Euro gesichert

Im Bild Lars Melzer, Bauleiter vom Chemnitzer Verkehrsbau (li.) und Danny Thümmler, Sachbearbeiter vom Landratsamt Zwickau.
Im Bild Lars Melzer, Bauleiter vom Chemnitzer Verkehrsbau (li.) und Danny Thümmler, Sachbearbeiter vom Landratsamt Zwickau. Bild: Ramona Schwabe
Im Bild Lars Melzer, Bauleiter vom Chemnitzer Verkehrsbau (li.) und Danny Thümmler, Sachbearbeiter vom Landratsamt Zwickau.
Im Bild Lars Melzer, Bauleiter vom Chemnitzer Verkehrsbau (li.) und Danny Thümmler, Sachbearbeiter vom Landratsamt Zwickau. Bild: Ramona Schwabe
Zwickau
Kreisstraße in Langenbach: Böschung für 1,1 Millionen Euro gesichert
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verkehrssicherheit an der K 9331 in Langenbach ist durch eine Böschungssicherung verbessert worden. Unvorhergesehenes hat für vier Wochen Verzögerung gesorgt.

Die Böschungssicherung an der K 9331 in Langenbach ist abgeschlossen. Der Landkreis Zwickau hat rund 1,1 Millionen Euro investiert. Die Notwenigkeit hat sich daraus ergeben, dass man die Standsicherheit der Straße langfristig gewährleisten muss. Durch zunehmende Erosionserscheinungen am Fahrbahnrand drohten Einschränkungen für den fließenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14.08.2025
3 min.
Viel befahrene Bundesstraße im Vogtland ab Montag an der Landesgrenze zu Thüringen voll gesperrt
Die B 282 durch Langenbach wird wegen Straßenbau mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt.
Mehr Zeit müssen Kraftfahrer einplanen, die ab der kommenden Woche vom Vogtlandkreis über die B 282 zur A 9 nach Schleiz fahren möchten. Großbaustellen führen an der Landesgrenze zu Vollsperrungen.
Bernd Jubelt
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
27.08.2025
4 min.
Vorzeitiges Saisonende im Strandbad Zwickau-Planitz: Das sind Auswirkungen auf Badegäste und Pächter
Am 31. August letztmalig in dieser Freibad-Saison geöffnet: das Strandbad Planitz. Danach beginnt die Sanierung des Bades.
Am 31. August endet die Freibadsaison in Planitz, zwei Wochen früher als gewohnt. Welche Alternativen badelustige Zwickauer im Umland noch haben und wie es dort um Gastronomie steht.
Holger Weiß
Mehr Artikel