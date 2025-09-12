Kreisstraße in Langenbach: Böschung für 1,1 Millionen Euro gesichert

Zwickau
Die Verkehrssicherheit an der K 9331 in Langenbach ist durch eine Böschungssicherung verbessert worden. Unvorhergesehenes hat für vier Wochen Verzögerung gesorgt.
Die Böschungssicherung an der K 9331 in Langenbach ist abgeschlossen. Der Landkreis Zwickau hat rund 1,1 Millionen Euro investiert. Die Notwenigkeit hat sich daraus ergeben, dass man die Standsicherheit der Straße langfristig gewährleisten muss. Durch zunehmende Erosionserscheinungen am Fahrbahnrand drohten Einschränkungen für den fließenden...
