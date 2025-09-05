Kreisstraße in Zwickau-Schneppendorf nach sechs Monaten Bauzeit wieder frei

Sie war eine Geduldsprobe für Anwohner und den Verkehr - jetzt ist die Baustelle zwischen Schneppendorf und Thurm fertig.

Schneppendorf.

Gute Nachrichten für Autofahrer im Norden von Zwickau: Im Ortsteil Schneppendorf ist auf der Zwickauer Straße (Kreisstraße 6705) ab sofort wieder freie Fahrt. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Rund 1,2 Kilometer Fahrbahn wurden zwischen Schneppendorf und Thurm seit dem Frühjahr grunderneuert. Der Abschnitt ist für Anwohner ebenso wichtig wie für den landwirtschaftlichen Verkehr. Entsprechend stark war die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Der Landkreis investierte rund eine Million Euro in die Erneuerung der Straße und in eine moderne Entwässerung. Für die Bauarbeiten war die Kreisstraße für den Verkehr vollgesperrt. Sie konnte nun wie geplant nach sechs Monaten Bauzeit wieder freigegeben werden. (süßn)