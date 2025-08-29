Krise trifft den Landkreis Zwickau: Mehr Arbeitslose und weniger offene Stellen

Im August haben sich fast 16 Prozent mehr Menschen erwerbslos gemeldet als vor einem Jahr, berichtet die Agentur. Einen Trend nach oben gab es auch bei der Kurzarbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis Zwickau im August erneut gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit in Zwickau mitteilte, waren zum Monatsende insgesamt 9996 Menschen ohne Job, das sind 1351 mehr als vor einem Jahr. Gegenüber dem Vormonat Juli haben sich 125 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg im August auf 6,2... Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis Zwickau im August erneut gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit in Zwickau mitteilte, waren zum Monatsende insgesamt 9996 Menschen ohne Job, das sind 1351 mehr als vor einem Jahr. Gegenüber dem Vormonat Juli haben sich 125 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg im August auf 6,2...