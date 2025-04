Krisenstimmung bei VW & Co.? Bei diesen Firmen im Landkreis Zwickau steigen jetzt die Löhne

Die IG Metall hat in den letzten Wochen gleich mehrere Tarifabschlüsse erzielt. Erstmals einig wurde sich die Gewerkschaft auch bei einem Logistikdienstleister, der auf dem VW-Werksgelände sitzt.

Mehr Geld für die Beschäftigten in der Zulieferindustrie trotz der Sparpläne bei VW und insgesamt wirtschaftlich eher schwierigen Zeiten? Gleich in mehreren Betrieben in der Region hat die IG Metall in diesen Tagen Tarifabschlüsse erzielt. Dazu gehört der Logistikdienstleister TSL, der auf dem VW-Werksgelände in Zwickau angesiedelt ist und...