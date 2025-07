Krypto-Betrüger erbeuten in Wilkau-Haßlau 23.000 Euro

Unbekannte haben in Wilkau-Haßlau eine junge Frau über einen Messenger kontaktiert. Dabei entstand ein fünfstelliger Schaden.

Krypto-Betrüger haben in Wilkau-Haßlau eine junge Frau um 23.000 Euro betrogen. Die Täter hätten die 20-Jährige über einen Messenger kontaktiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Frau habe sich als Mitarbeiterin einer Investment-Plattform ausgegeben. Per Messenger erzählte sie der 20-Jährigen, wie sie mit Kryptowährungen Gewinn...