  • Kugeln und Wörter: Die faszinierende Installation von Leonie Nagel in Zwickau

Leonie Nagel zeigt eine Ausstellung am Domhof 2.
Leonie Nagel zeigt eine Ausstellung am Domhof 2.
Leonie Nagel zeigt eine Ausstellung am Domhof 2.
Leonie Nagel zeigt eine Ausstellung am Domhof 2.
Zwickau
Kugeln und Wörter: Die faszinierende Installation von Leonie Nagel in Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Ausstellung „Das Wort sagt uns“ von Leonie Nagel am Domhof 2 verbindet Medien. Die Künstlerin analysiert Ordnungssysteme und ihre Auswirkungen. Welche Fragen stellt sie Besuchern?

Die Künstlerin Leonie Nagel startet am Freitag, 6. Februar am Domhof 2 in Zwickau mit ihrer Ausstellung die Reihe zum Max-Pechstein-Förderpreis 2025 im Ausweichquartier „Zwischenraum“ der Kunstsammlungen Zwickau. Unter dem Titel „Das Wort sagt uns“ zeigt sie ihre Arbeiten bis zum 19. April. Das wurde aus dem städtischen Kulturamt...
Mehr Artikel