Kugeln und Wörter: Die faszinierende Installation von Leonie Nagel in Zwickau

Zwickau
Die Ausstellung „Das Wort sagt uns“ von Leonie Nagel am Domhof 2 verbindet Medien. Die Künstlerin analysiert Ordnungssysteme und ihre Auswirkungen. Welche Fragen stellt sie Besuchern?
Die Künstlerin Leonie Nagel startet am Freitag, 6. Februar am Domhof 2 in Zwickau mit ihrer Ausstellung die Reihe zum Max-Pechstein-Förderpreis 2025 im Ausweichquartier „Zwischenraum“ der Kunstsammlungen Zwickau. Unter dem Titel „Das Wort sagt uns“ zeigt sie ihre Arbeiten bis zum 19. April. Das wurde aus dem städtischen Kulturamt...
