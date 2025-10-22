Kuha-Aktion in Zwickau: Aus Apfelbäumchen soll „ein grünes Stück Zukunft“ werden

Zwickau
Die ZEV wertet die bisherige Brachfläche neben dem Biomasse-Heizkraftwerk Zwickau-Süd ökologisch auf.
Die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) hat sich am Projekt „Gelebte Nachbarschaft – Apfelbäume für die Kulturhauptstadtregion“ der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 beteiligt. Dabei werden Hunderte Apfelbäume gepflanzt. Ziel ist es, ein Zeichen für ein fruchtbares und zukunftsstarkes Lebensumfeld zu schaffen. Dafür setzte die ZEV neben dem...
