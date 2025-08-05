Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Kultstar Heino kommt nach Zwickau: Der „letzte Punk" will am 10. Oktober die „Neue Welt" rocken

Westsachsen darf sich auf eine Schlager-Ikone freuen, die mehr Energie ausstrahlt als so mancher Newcomer – und einen Song im Gepäck hat, der nicht nur langjährige Fans überraschen dürfte.

Zwischen Auftritten auf Mallorca und in Bad Blankenburg macht Heino Station in der Muldestadt: Am 10. Oktober 2025 ist der legendäre Sänger um 19 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben. Unter dem Motto „Heino – Made in Germany“ bringt der mittlerweile 86-Jährige seine größten Hits auf die Bühne – mit einer Mischung...
