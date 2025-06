Zwickau 04.06.2025

Kultur in der Dorfkirche: Celtic Folk mit „Janna“ am Freitag in Schönau

Lebendige Klänge und keltische Magie: Wildenfels wird am Freitagabend zum Schauplatz eines stimmungsvollen Konzerts. Am Freitag, 19 Uhr, lädt die St.-Rochus-Kirche Schönau in Wildenfels, Dorfplatz 9, zu einem besonderen Abend ein: Das Duo „Janna“ präsentiert „The Celtic Concert“ – Irish & Scottish Folk mit Herz, Seele und mitreißender Spielfreude. Ihr Repertoire reicht von traditionellen Balladen über groovende Fiddle-Tunes bis hin zu modernem... Am Freitag, 19 Uhr, lädt die St.-Rochus-Kirche Schönau in Wildenfels, Dorfplatz 9, zu einem besonderen Abend ein: Das Duo „Janna“ präsentiert „The Celtic Concert“ – Irish & Scottish Folk mit Herz, Seele und mitreißender Spielfreude. Ihr Repertoire reicht von traditionellen Balladen über groovende Fiddle-Tunes bis hin zu modernem... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden