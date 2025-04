Kulturgut in Gefahr: Wie Zwickaus Museen und Bibliotheken ihre Schätze schützen

Wasserschaden nach Hochwasser, Brand nach Blitzschlag - vieles kann für Kulturgüter zur Gefahr werden. In Zwickau wird im Ernstfall der Notfallverbund aktiv. Wer mitmacht und was zum Einsatz kommt.

Der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004, der Einsturz des Stadtarchivs Köln 2009 - in beiden Fällen wurde Kulturgut vernichtet. Havarien und Gefahren durch Hochwasser oder Feuer können auch die Schätze in Zwickaus Kunst- und Kultureinrichtungen bedrohen. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, gibt es den Notfallverbund Zwickau....