Kunst am Bau: Zwickauer Projekt zur Schaffung von Kunstwerken begann und endete mit einem Eklat

Kunst am Bau wurde 2025 eingestellt. Bis dahin waren etwa 240.000 Euro in elf Kunstwerke investiert worden. Dabei fanden nicht alle Installationen die Zustimmung der Betrachter.

Kunst liegt im Auge des Betrachters – das galt auch für das Programm „Kunst am Bau“, das seit 2012 in Zwickau lief. Mit dem elften und letzten Projekt, dem „Hoffnungsfenster“ an der Anne-Frank-Schule, sollte die Namensgeberin geehrt werden. Doch die Umsetzung endete mit einem Eklat. Das Kunstwerk im Schulhof musste teilweise abgebaut...