MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kunsthandwerk Liebig zieht um: Traditionsgeschäft wechselt von der Hauptstraße 55 in sanierte Räume nahe dem Hauptmarkt

Inhaberin Anja Kehle packt die Kisten für den Umzug. Es geht näher zum Hauptmarkt.
Inhaberin Anja Kehle packt die Kisten für den Umzug. Es geht näher zum Hauptmarkt. Bild: Ludmila Thiele
Inhaberin Anja Kehle packt die Kisten für den Umzug. Es geht näher zum Hauptmarkt.
Inhaberin Anja Kehle packt die Kisten für den Umzug. Es geht näher zum Hauptmarkt. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Kunsthandwerk Liebig zieht um: Traditionsgeschäft wechselt von der Hauptstraße 55 in sanierte Räume nahe dem Hauptmarkt
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Jahrzehnten am bisherigen Standort beginnt für das bekannte Fachgeschäft ein neues Kapitel: Der Umzug ist bewusst gewählt, soll neue Kundschaft bringen – und bewährte Sammler weiter ansprechen.

Das Traditionsgeschäft „Kunsthandwerk Liebig“ hat am Montag nach Weihnachten ein letztes Mal seine Türen in den bisherigen Räumen an der Hauptstraße 55 geöffnet. In der zweiten Januarhälfte zieht das Unternehmen in das sanierte Gebäude an der Hauptstraße 3–5 um.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
17:15 Uhr
3 min.
Probenraum statt Ladenlokal: Immobilienunternehmer Fliegerbauer verhilft Jungem Theater in Zwickau zu neuem Domizil
Vis-à-vis vom Schumann-Haus: Das „Jupz“ zieht in ein früheres Ladenlokal an der Münzstraße.
Aus der „Alten Posthalterei“ muss das „Jupz“ raus. Der neue Standort ist noch zentraler gelegen. Vor dem Umzug sind aber noch einige Umbauten nötig. Kurt Fliegerbauer hat indes noch eine weitere Idee.
Jan-Dirk Franke
09:30 Uhr
2 min.
Keine Ahnung wohin an Silvester? Für diese Partys in Chemnitz gibt es noch Karten
Viele feiern privat. Wer darauf keine Lust hat, für den gibt es hier ein paar Tipps.
Im Luxor wird auf drei Tanzflächen getanzt, im Brauhaus über drei Etagen. Und andernorts geht es erst nach Mitternacht los.
Denise Märkisch
09:34 Uhr
2 min.
Zierpflanzen allein machen keine Grünfläche
Kies und Schotter statt Blumen und Gras: Wer seinen Garten so gestalten möchte, sollte prüfen, ob das eine Baugenehmigung erfordert.
Ein bisschen Grün im Schotter reicht nicht: Warum ein Mann laut einem Gerichtsbeschluss Teile seines Vorgartens zurückbauen muss und was andere Grundstückseigentümer daraus lernen können.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
16:45 Uhr
1 min.
Zwickauer Bastler zeigt einzigartige Mini-Pyramide im Fernsehen
Der Zwickauer Klaus Benke bei der Präsentation seiner Pyramiden im Museum Priesterhäuser.
Klaus Benke aus Zwickau tritt am Freitag, 19. Dezember, live in der MDR-Show „Hol dir deine Show“ im erzgebirgischen Pöhla an.
Ludmila Thiele
Mehr Artikel