Kunsthandwerk Liebig zieht um: Traditionsgeschäft wechselt von der Hauptstraße 55 in sanierte Räume nahe dem Hauptmarkt

Zwickau
Nach Jahrzehnten am bisherigen Standort beginnt für das bekannte Fachgeschäft ein neues Kapitel: Der Umzug ist bewusst gewählt, soll neue Kundschaft bringen – und bewährte Sammler weiter ansprechen.
Das Traditionsgeschäft „Kunsthandwerk Liebig“ hat am Montag nach Weihnachten ein letztes Mal seine Türen in den bisherigen Räumen an der Hauptstraße 55 geöffnet. In der zweiten Januarhälfte zieht das Unternehmen in das sanierte Gebäude an der Hauptstraße 3–5 um.
