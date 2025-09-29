Kunstmann-Nachfolge geklärt: Betriebsrat im Zwickauer VW-Werk hat eine neue Führungsspitze

Drei Wochen nach dem Rücktritt von Uwe Kunstmann hat sich die Belegschaftsvertretung im Werk auf einen neuen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter geeinigt. Eine Personalie ist aber noch ungeklärt.

Die Belegschaftsvertretung des VW-Werks in Zwickau hat eine neue Führungsspitze. Wie der Betriebsrat mitteilte, wurde Mario Albert zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ersetzt den zurückgetretenen Uwe Kunstmann. Sein Stellvertreter wird Mike Rösler, der auf Kristin Oder folgt.