Kunstsammlungen Zwickau: Startschuss gefallen für die 8,5-Millionen-Euro-Investition

Die Bauarbeiten haben zum Ziel, die Gebäudehülle energetisch zu sanieren, die Barrierefreiheit zu verbessern sowie die technische Gebäudeausrüstung und den Brandschutz zu erneuern.

Die Teilsanierung des Museumskomplexes Kunstsammlungen Zwickau/Max-Pechstein-Museum an der Lessingstraße hat begonnen. In den kommenden zweieinhalb Jahren investiert die Stadt rund 8,5 Millionen Euro – davon 3,3 Millionen Euro Fördermittel – in das 1914 als König-Albert-Museum eröffnete Gebäude. Das sagte Mathias Merz, Sprecher der...