Kunstwerk im Zwickauer Muldeparadies aufgestellt: Wann die Skulptur am Kunstpfad „Purple Path“ enthüllt wird

Bis zum Eröffnungswochenende des Kunst- und Skulpturenpfades durch die Kulturhauptstadt-Region müssen sich die Zwickauer noch gedulden. Die „Freie Presse“ hat vorab hinter die Absperrung geschaut.

Stefan Möster umrundet den Standort im Muldeparadies mehrfach, sucht nach dem besten Standort, um das Kunstwerk zu fotografieren. Oder besser: Was davon bis jetzt zu sehen ist. Am Donnerstag wurde die aus schwarzem Schiefer gefertigte Skulptur nahe der Paradiesbrücke aufgebaut – und gleich wieder verhüllt. Denn erst am 13. April, 11 Uhr, am...