Kupferne Fensterbretter von Zwickauer Schule gestohlen

Zwickau
Die Polizei sucht Zeugen.
In Zwickau waren Buntmetalldiebe unterwegs: In der Nacht zum Montag montierten Unbekannte neun kupferne Fensterbretter der Pestalozzischule ab, die sich an der Seminarstraße befindet. Betroffen ist laut Mitteilung der Polizei die Gebäudeseite in Richtung Kurt-Eisner-Straße. Der Wert der insgesamt rund 35 Kilo schweren Fensterbretter wird auf...
