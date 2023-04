Kurve nicht geschafft: Autofahrerin fuhr in den Seitengraben

Die Polizei musste am Dienstagnachmittag einen Unfall auf der Staatsstraße 290 aufnehmen, der spektakulär aussah, jedoch glimpflich ausging. Die Fahrerin eines Pkw Seat war aus Richtung Crimmitschau kommend in Richtung Dänkritz unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, in einen Seitengraben fuhr und ihr Fahrzeug...