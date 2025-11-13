Kurz nach Mittagsschicht im VW-Werk: Gefährliche Flucht eines Audi-Fahrers auf B 93 in Zwickau - Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen

Mittwochabend mussten etliche Fahrzeuge ausweichen und abbremsen. Die Beamten brachen die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab. Sie stellten den 27-jährigen Mann später in Crimmitschau.

Etliche Autofahrer, die am Mittwochabend auf der B 93 im Norden von Zwickau unterwegs waren, mussten ausweichen und abbremsen. Ein Audi-Fahrer hat für einen Polizeieinsatz gesorgt – unter anderem aufgrund seiner riskanten Fahrweise.