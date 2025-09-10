Kurze Anfahrt und schnelle Entwarnung: Angebrannte Toastscheibe sorgt für Berufsfeuerwehr-Einsatz in Zwickau

Die Brandschützer mussten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ausrücken. Sie legten vom Gerätehaus zum Einsatzort nur 400 Meter zurück. Was war los?

Die Alarmierung war mit einer kurzen Anfahrt für die Berufsfeuerwehr in Zwickau verbunden. Die Kräfte wurden in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 1 Uhr alarmiert. Vom Gerätehaus bis zur Einsatzstelle an der Crimmitschauer Straße musste die Feuerwehr nur eine Strecke von rund 400 Meter zurücklegen. Und konnte vor Ort schnell Entwarnung...