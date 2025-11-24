Kurzfristig eingesprungen: Sängerin rettet Premierenvorstellung im Zwickauer Gewandhaus

Als eine Darstellerin kurz vor der Premiere von „Frau Luna“ ausfiel, übernahm Elisabeth Birgmeier in nur drei Tagen eine zweite Rolle – ein Kraftakt, der für sie auch persönlich bedeutsam wurde.

Ein Abend voller Glanz und einer besonderen Überraschung: Die Premiere von Paul Linckes „Frau Luna“ am Theater Plauen-Zwickau wurde zum Erfolg – obwohl sie mit einer Hiobsbotschaft beginnt. Operndirektor Horst Kupich muss ankündigen, dass Sängerin Joanna Jaworowska erkrankt ist. Die Aufführung gerettet hat Ensemblemitglied Elisabeth... Ein Abend voller Glanz und einer besonderen Überraschung: Die Premiere von Paul Linckes „Frau Luna“ am Theater Plauen-Zwickau wurde zum Erfolg – obwohl sie mit einer Hiobsbotschaft beginnt. Operndirektor Horst Kupich muss ankündigen, dass Sängerin Joanna Jaworowska erkrankt ist. Die Aufführung gerettet hat Ensemblemitglied Elisabeth...