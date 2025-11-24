Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kurzfristig eingesprungen: Sängerin rettet Premierenvorstellung im Zwickauer Gewandhaus

Verdienter Applaus für Elisabeth Birgmeier beim Premierenempfang im Gewandhaus-Foyer.
Verdienter Applaus für Elisabeth Birgmeier beim Premierenempfang im Gewandhaus-Foyer. Bild: Ludmila Thiele
Verdienter Applaus für Elisabeth Birgmeier beim Premierenempfang im Gewandhaus-Foyer.
Verdienter Applaus für Elisabeth Birgmeier beim Premierenempfang im Gewandhaus-Foyer. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Kurzfristig eingesprungen: Sängerin rettet Premierenvorstellung im Zwickauer Gewandhaus
Von Ludmila Thiele
Als eine Darstellerin kurz vor der Premiere von „Frau Luna“ ausfiel, übernahm Elisabeth Birgmeier in nur drei Tagen eine zweite Rolle – ein Kraftakt, der für sie auch persönlich bedeutsam wurde.

Ein Abend voller Glanz und einer besonderen Überraschung: Die Premiere von Paul Linckes „Frau Luna“ am Theater Plauen-Zwickau wurde zum Erfolg – obwohl sie mit einer Hiobsbotschaft beginnt. Operndirektor Horst Kupich muss ankündigen, dass Sängerin Joanna Jaworowska erkrankt ist. Die Aufführung gerettet hat Ensemblemitglied Elisabeth...
