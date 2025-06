Kutschenanhänger bei Zwickau umgekippt: Elf Verletzte

Tragisches Ende einer Kutschausfahrt: In Vielau bei Zwickau kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Kremserwagen.

Ein schwerer Kutschenunfall hat sich am Samstagnachmittag in Vielau ereignet. Dabei wurden elf Menschen verletzt, neun davon schwer, teilt der Rettungszweckverband Südwestsachsen am Samstagabend mit. Demnach war gegen 15 Uhr ein von einem Traktor gezogener Kremserwagen auf der leicht abschüssigen Gartenstraße umgekippt.