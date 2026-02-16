Lachmuskel-Training in Wilkau-Haßlau

Zwickau
In Wilkau-Haßlau hat am Samstagabend beim Fasching die Ernsthaftigkeit pausiert. Stattdessen sind die Lachmuskeln trainiert worden bei der großen Fete in der Muldentalhalle.
Wilkau Helau! – Beim Wilkauer Carnevalsclub (WCC) steht die närrische Zeit dieses Saison unter dem Motto: „Von Netflix bis zur ARD, die Bildschirmstars beim WCC“. WCC-Präsident Lutz Voigtmann: „Wir machen kein politische Kabarett und stellen dieses Geschehen nicht in den Mittelpunkt. Uns ist wichtig, dass die Leute einfach mal ein paar...
