Laien-Darsteller aufgeregt vor Zwickauer Premiere: „Habe noch nie öffentlich so persönliche Erfahrungen erzählt“

Das Stück „Transit Zwickau“ hat am Samstag Premiere. Dabei sind Zwickauer Bürger und frühere Vertragsarbeiter aus DDR-Zeiten. Der Abend spürt nach, woher rechte Gewalt im Zusammenhang mit Migration in der Region kommt – und will zugleich eine Brücke zwischen den Menschen schlagen.

Quang Chinh Nguyen (70) ist nervös. Am Samstag spielt er bei der Premiere der Produktion „Transit Zwickau: Nach Hause ist es weiter als zum Mond“ mit. Wobei spielen nicht ganz stimmt. Der gebürtige Vietnamese wird vor Publikum von schweren Zeiten, Ängsten und Glücksgefühlen sprechen, die er vor und nach der Wende in Zwickau erlebt hat.... Quang Chinh Nguyen (70) ist nervös. Am Samstag spielt er bei der Premiere der Produktion „Transit Zwickau: Nach Hause ist es weiter als zum Mond“ mit. Wobei spielen nicht ganz stimmt. Der gebürtige Vietnamese wird vor Publikum von schweren Zeiten, Ängsten und Glücksgefühlen sprechen, die er vor und nach der Wende in Zwickau erlebt hat....