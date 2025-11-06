Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Lammkeule in Zwickauer Supermarkt gestohlen - Gefängnis statt Festmahl

Eine Lammkeule spielte in dem Strafverfahren eine wichtige Rolle.
Eine Lammkeule spielte in dem Strafverfahren eine wichtige Rolle. Bild: Shahin Graphics - stock.adobe.com
Eine Lammkeule spielte in dem Strafverfahren eine wichtige Rolle.
Eine Lammkeule spielte in dem Strafverfahren eine wichtige Rolle. Bild: Shahin Graphics - stock.adobe.com
Zwickau
Lammkeule in Zwickauer Supermarkt gestohlen - Gefängnis statt Festmahl
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 46-Jähriger stahl Fleisch und Gemüse im Supermarkt, warf dann mit Bierflaschen und wurde verhaftet. Der Dieb muss sich nun einer Freiheitsstrafe stellen. Was aber war mit dem Grillspieß los?

Der Ladendieb muss seinen Speiseplan nun umstellen. Statt Lammkeule und Lachs wartet auf ihn dröge Gefängniskost. Dabei hatte er sich genau diese Zutaten, dazu Gemüse und Chips, für ein Festessen besorgt – allerdings, ohne die fälligen rund 200 Euro an der Supermarktkasse zu bezahlen. Dafür kassierte er am Donnerstag vom Zwickauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
31.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Hunde ohne Genehmigung gezüchtet, falsche Angaben beim Bürgergeldantrag und Ladendieb mit Küchenmesser
In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
17.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Frau in der eigenen Wohnung eingeschlossen
In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
Mehr Artikel