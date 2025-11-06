Lammkeule in Zwickauer Supermarkt gestohlen - Gefängnis statt Festmahl

Zwickau
Ein 46-Jähriger stahl Fleisch und Gemüse im Supermarkt, warf dann mit Bierflaschen und wurde verhaftet. Der Dieb muss sich nun einer Freiheitsstrafe stellen. Was aber war mit dem Grillspieß los?
Der Ladendieb muss seinen Speiseplan nun umstellen. Statt Lammkeule und Lachs wartet auf ihn dröge Gefängniskost. Dabei hatte er sich genau diese Zutaten, dazu Gemüse und Chips, für ein Festessen besorgt – allerdings, ohne die fälligen rund 200 Euro an der Supermarktkasse zu bezahlen. Dafür kassierte er am Donnerstag vom Zwickauer...
