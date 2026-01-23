Land unter im Zwickauer Zentrum: Wasserohrbruch sorgt am Freitag für Überflutungen und Verkehrseinschränkungen

Teile des Stadtrings waren bis zum Mittag nicht befahrbar. In mehreren Gebäuden fiel die Trinkwasserversorgung aus. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens.

Ein Wasserrohrbruch im Bereich der Kreuzung Dr.-Friedrichs-Ring/Äußere Schneeberger Straße hat am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen geführt. Gegen 2 Uhr nachts war der Schaden an der großen Wasserleitung bemerkt worden, nachdem großflächig Wasser auf die Straße getreten war. Daraufhin wurden die Wasserwerke und die...