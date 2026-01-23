MENÜ
  Land unter im Zwickauer Zentrum: Wasserohrbruch sorgt am Freitag für Überflutungen und Verkehrseinschränkungen

Ein Wasserrohrbruch am Zwickauer Stadtring sorgte am Freitag für Aufsehen. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Reparatur der Trinkwasserleitung.
Ein Wasserrohrbruch am Zwickauer Stadtring sorgte am Freitag für Aufsehen. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Reparatur der Trinkwasserleitung. Bild: Ralph Köhler/propicture
Der Wasserrohrbruch sorgte in der Nacht für überflutete Straßen und Gehwege am Stadtring.
Der Wasserrohrbruch sorgte in der Nacht für überflutete Straßen und Gehwege am Stadtring. Bild: privat
Trotz zuvor dicker Eisschichte rollte der Straßenbahnverkehr im Zwickauer Stadtzentrum bereits ab 6.30 Uhr wieder.
Trotz zuvor dicker Eisschichte rollte der Straßenbahnverkehr im Zwickauer Stadtzentrum bereits ab 6.30 Uhr wieder. Bild: Ralph Köhler/propicture
Nach der Flut waren auch an den Straßenbahngleisen unweit des Stadtrings Reparaturen notwendig.
Nach der Flut waren auch an den Straßenbahngleisen unweit des Stadtrings Reparaturen notwendig. Bild: Ralph Köhler/propicture
Zwickau
Land unter im Zwickauer Zentrum: Wasserohrbruch sorgt am Freitag für Überflutungen und Verkehrseinschränkungen
Von Holger Weiß, Jim Kerzig
Teile des Stadtrings waren bis zum Mittag nicht befahrbar. In mehreren Gebäuden fiel die Trinkwasserversorgung aus. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens.

Ein Wasserrohrbruch im Bereich der Kreuzung Dr.-Friedrichs-Ring/Äußere Schneeberger Straße hat am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen geführt. Gegen 2 Uhr nachts war der Schaden an der großen Wasserleitung bemerkt worden, nachdem großflächig Wasser auf die Straße getreten war. Daraufhin wurden die Wasserwerke und die...
Mehr Artikel