Landkreis Zwickau: Das Jahr startet mit fast 10.000 Arbeitslosen

Zwickau
Die Arbeitsagentur hat die Zahlen für Dezember 2025 bekanntgegeben. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis bei 6,2 Prozent.
Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit in der Region Zwickau angestiegen. Ende des Monats waren 9963 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 446 mehr als im November und 968 mehr als ein Jahr davor. „Wir verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Bei den Ausländern ist bei den ukrainischen Staatsbürgern eine erhebliche...
