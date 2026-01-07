MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Jahr 2025 hat im Landkreis Zwickau noch einmal für einen Anstieg in der Arbeitslosenstatistik gesorgt.
Das Jahr 2025 hat im Landkreis Zwickau noch einmal für einen Anstieg in der Arbeitslosenstatistik gesorgt. Bild: Hauke-Christian Dittrich/DPA
Das Jahr 2025 hat im Landkreis Zwickau noch einmal für einen Anstieg in der Arbeitslosenstatistik gesorgt.
Das Jahr 2025 hat im Landkreis Zwickau noch einmal für einen Anstieg in der Arbeitslosenstatistik gesorgt. Bild: Hauke-Christian Dittrich/DPA
Zwickau
Landkreis Zwickau: Das Jahr startet mit fast 10.000 Arbeitslosen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeitsagentur hat die Zahlen für Dezember 2025 bekanntgegeben. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis bei 6,2 Prozent.

Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit in der Region Zwickau angestiegen. Ende des Monats waren 9963 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 446 mehr als im November und 968 mehr als ein Jahr davor. „Wir verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Bei den Ausländern ist bei den ukrainischen Staatsbürgern eine erhebliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:45 Uhr
3 min.
Kretschmers CDU überholt: Sachsens Linke verzeichnet 2025 mehr Eintritte als andere Parteien Mitglieder haben
Seit Juni 2025 Linke-Landesvorsitzende: Anja Eichhorn und Marco Böhme.
Die kleinste Fraktion im Landtag, aber mehr Mitglieder als jede anderen Partei - so steht es um Sachsens Linke. Wie sind die Zahlen der Konkurrenz?
Tino Moritz
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
28.11.2025
2 min.
Fast 1800 freie Stellen auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt: Warum Firmen trotz hoher Arbeitslosenzahl Probleme haben, Personal zu finden
Die Plauener Arbeitsagentur hat am Freitag die neuen Zahlen bekanntgegeben.
Die Plauener Arbeitsagentur hat am Freitag die neuen Zahlen veröffentlicht. Auf dem Arbeitsmarkt im Vogtland war demnach im November kaum Bewegung. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Bernd Jubelt
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
13:03 Uhr
4 min.
Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu - 2026 Erholung erwartet
Im Dezember steigt die Arbeitslosigkeit: Betriebe stellen vor dem Jahresende weniger ein und in der kalten Jahreszeit gibt es weniger Außenjobs.
Die Wirtschaftsflaute wirkt sich weiter auf den Arbeitsmarkt aus. Erst ab Mitte 2026 könnte sich die Lage entspannen. Doch es gibt Herausforderungen.
Irena Güttel, dpa
Mehr Artikel