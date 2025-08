Landkreis Zwickau: Fachleute sind gesucht, wenige Jobs für Helfer

Der Arbeitsmarkt in Westsachsen differenziert sich zunehmend nach Qualifikation: Gut ausgebildete Menschen sind meist in Arbeit, Helfertätigkeiten werden seltener nachgefragt.

Westsachsen. Der Arbeitsmarkt im Landkreis Zwickau differenziert sich weiter aus. Während für Fachkräfte weiterhin zahlreiche Stellen ausgeschrieben sind, nehmen die Stellenangebote für Helfertätigkeiten ab. „Insbesondere Fachkräfte sowie Experten und Spezialisten sind gefragt, denn unter den rund 2000 unbesetzten Stellen sind derzeit nur 17 Prozent für Helfertätigkeiten ausgeschrieben“, sagt Andreas Fleischer, Chef der Zwickauer Arbeitsagentur.

In Zahlen bedeutet das: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist weiter leicht gestiegen. Von 6,0 Prozent im Juni auf 6,2 Prozent im Juli. Im Vorjahr waren es noch 5,4 Prozent. In absoluten Zahlen gerechnet: Ende des Monats waren 9871 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 168 mehr als im Juni und 1177 mehr als im Juli 2024.

384 Jugendliche sind offiziell noch ohne Lehrvertrag

Arbeitsagentur-Chef Fleischer setzt auch bei den jungen erwerbsfähigen Menschen an. „Der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist eine Ausbildung.“ Er rate jenen, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, zu einem Termin bei der Berufsberatung. Momentan seien im Landkreis Zwickau noch über 500 Ausbildungsstellen unbesetzt, 384 Jugendliche haben noch keine Lehrstelle. „Bei einigen ist in Abstimmung mit der zuständigen Kammer auch ein verspäteter Ausbildungseinstieg in den Herbstmonaten möglich“, sagt Fleischer. (kru)