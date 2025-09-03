Landkreis Zwickau: Falsche Anwaltskanzlei täuscht Bau-Unternehmer

Eine angebliche Anwaltskanzlei lockte mit Waren aus einem Insolvenzverfahren – doch dahinter steckte offenbar Betrug.

Zwickau.

Ein Unternehmer aus dem Landkreis Zwickau ist Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Geschäftsführer einer Baufirma im August eine E-Mail von einer angeblichen Anwaltskanzlei erhalten. Darin wurden ihm Artikel aus einem vermeintlichen Insolvenzverfahren zum Kauf angeboten. Der Unternehmer zahlte fast 6000 Euro auf das angegebene Konto, erhielt im Gegenzug aber keine Ware. Die Polizei berichtet, dass die E-Mail-Adresse der Kanzlei später nicht mehr erreichbar war und die zugehörige Website nicht mehr existierte. Der Unternehmer erstattete am Dienstag Anzeige. Hinweise auf die Identität der Absender gibt es laut Polizei bisher nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (kunk)