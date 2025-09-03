Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt nach Betrugsfall mit falscher Anwaltskanzlei.
Die Polizei ermittelt nach Betrugsfall mit falscher Anwaltskanzlei. Bild: Christoph Reichwein/dpa/Archiv
Die Polizei ermittelt nach Betrugsfall mit falscher Anwaltskanzlei.
Die Polizei ermittelt nach Betrugsfall mit falscher Anwaltskanzlei. Bild: Christoph Reichwein/dpa/Archiv
Zwickau
Landkreis Zwickau: Falsche Anwaltskanzlei täuscht Bau-Unternehmer
Von Sophia Kunkel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine angebliche Anwaltskanzlei lockte mit Waren aus einem Insolvenzverfahren – doch dahinter steckte offenbar Betrug.

Zwickau.

Ein Unternehmer aus dem Landkreis Zwickau ist Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Geschäftsführer einer Baufirma im August eine E-Mail von einer angeblichen Anwaltskanzlei erhalten. Darin wurden ihm Artikel aus einem vermeintlichen Insolvenzverfahren zum Kauf angeboten. Der Unternehmer zahlte fast 6000 Euro auf das angegebene Konto, erhielt im Gegenzug aber keine Ware. Die Polizei berichtet, dass die E-Mail-Adresse der Kanzlei später nicht mehr erreichbar war und die zugehörige Website nicht mehr existierte. Der Unternehmer erstattete am Dienstag Anzeige. Hinweise auf die Identität der Absender gibt es laut Polizei bisher nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (kunk)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
1 min.
Zwickau: Lkw rammt zwei Autos
Die Polizei sicherte am Dienstagvormittag die Unfallstelle.
Am Dienstagvormittag hat ein Laster an einer Ampelkreuzung im Zwickauer Süden zwei Autos ineinandergeschoben. Es blieb bei Sachschaden.
Sophia Kunkel
02.09.2025
1 min.
Farbschmierereien in Zwickau – Polizei sucht Zeugen
Wegen Schmierereien sucht die Polizei nach Zeugen.
In Zwickau haben Unbekannte mehrere Gebäude und ein Fahrzeug mit Farbe beschmiert.
Sophia Kunkel
09:16 Uhr
2 min.
Tennis-Ikone Borg über Krebs: "Werde ihn besiegen"
Björn Borg schreibt in seinen bald erscheinenden Memoiren über seine Krebserkrankung. (Archivbild)
Björn Borg schreibt in seinem Buch auch über den eigenen Kampf gegen den Krebs. Nach einer Operation im vergangenen Jahr geht es dem früheren Weltklasse-Spieler wieder besser.
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel