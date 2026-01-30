Landkreis Zwickau: Im Januar 523 Personen mehr arbeitslos als im Dezember

Arbeitsagentur gibt Zahlen für den ersten Monat des Jahres 2026 bekannt.

Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich gegenüber Dezember um 523 auf 10.486 erhöht. Im Vergleich zum Januar 2025 sind 895 Personen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 6,5 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 5,9 Prozent. Im Agenturbezirk Zwickau sind 3370...