  • Landkreis Zwickau: Im Januar 523 Personen mehr arbeitslos als im Dezember

Mehr Menschen in Westsachsen sind gegenüber Dezember arbeitslos. Bild: Hauke-Christian Dittrich/DPA
Mehr Menschen in Westsachsen sind gegenüber Dezember arbeitslos. Bild: Hauke-Christian Dittrich/DPA
Zwickau
Landkreis Zwickau: Im Januar 523 Personen mehr arbeitslos als im Dezember
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arbeitsagentur gibt Zahlen für den ersten Monat des Jahres 2026 bekannt.

Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich gegenüber Dezember um 523 auf 10.486 erhöht. Im Vergleich zum Januar 2025 sind 895 Personen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 6,5 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 5,9 Prozent. Im Agenturbezirk Zwickau sind 3370...
